Крестный ход в поддержку участников СВО прошел в Краснодаре

Жители Кубанской столицы прошли по центральным улицам города крестным ходом, который приурочили ко дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а также в поддержку участников спецоперации.
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