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«Как бы так захватить тысячи русских в плен…» – украинский генерал озвучил «критерий успеха» ВСУ

«Как бы так захватить тысячи русских в плен…» – украинский генерал озвучил «критерий успеха» ВСУ

Чтобы всколыхнуть российское общество и показать хоть какой-то военный успех, украинская армия должна захватить тысячи пленных.

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Комментарии
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Лев Добрый
Кто про что, вшивый про баню!😜👈👀😱
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16 час.
renmina
Харя не треснет
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9 час.

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