Медведев: не вижу в словах Глушенкова ничего оскорбительного ни для сборной, ни для страны

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова, который подвергся массовой критике за свои высказывания о товарищеских матчах сборной России.
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