Суд арестовал омских школьников, которые подожгли вертолет

дарья ли

довольно странно, что к военной технике имеют доступ подростки - это раз. отпустив в подобной ситуации одних подростков создали претендент и получили то же самое в разных концах страны, а потому что не рассказали КАК за это наказывают.. в школах нужно широко освящать эти события и рассказывать чем это заканчивается. показать фильм о детской исправительном учреждении, при этом не украшая, а подчеркивая неприятные моменты проживания в них.