Суд в Омске арестовал двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет на одной из авиабаз в области.
Суд арестовал омских школьников, которые подожгли вертолет
Комментарии
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Eduard
С родителей деньги возьмите,конфискуйте всё!
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1 д.
Eduard
Нынешние дети просто какая-то шпана после революционная.Незнают чем заняться,словно из пещер вылезли!
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1 д.
дарья ли
довольно странно, что к военной технике имеют доступ подростки - это раз. отпустив в подобной ситуации одних подростков создали претендент и получили то же самое в разных концах страны, а потому что не рассказали КАК за это наказывают.. в школах нужно широко освящать эти события и рассказывать чем это заканчивается. показать фильм о детской исправительном учреждении, при этом не украшая, а подчеркивая неприятные моменты проживания в них.
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23 час.
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