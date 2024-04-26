Тамбовская область присоединилась к международной акции "Сад Памяти" (0+). Сегодня сотрудники регионального минэкологии и неравнодушные жители региона высадили более тысячи деревьев в память о героях Великой Отечественной войны и современности.
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