«Европе не выиграть»: UnHerd предупредил о ядерном дисбалансе и рисках войны с Россией

Европа не выиграет войну с Россией из-за ядерного арсенала, считают западные журналисты.Западное издание UnHerd предупреждает, что гипотетический вооружённый конфликт с Россией обернётся для Европы катастрофическими последствиями.
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