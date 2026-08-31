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Царьград

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«Европе не выиграть»: UnHerd предупредил о ядерном дисбалансе и рисках войны с Россией

«Европе не выиграть»: UnHerd предупредил о ядерном дисбалансе и рисках войны с Россией

Европа не выиграет войну с Россией из-за ядерного арсенала, считают западные журналисты.Западное издание UnHerd предупреждает, что гипотетический вооружённый конфликт с Россией обернётся для Европы катастрофическими последствиями.

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