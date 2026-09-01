Путин: российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Народ России солидарен с иранцами, отстаивающими свои интересы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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