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Запуск сразу трех отечественных мессенджеров прошел в России в августе

Запуск сразу трех отечественных мессенджеров прошел в России в августе

Российский рынок мессенджеров летом 2026 года начал быстро меняться. Компании, еще недавно воспринимавшиеся прежде всего как маркетплейс, социальная сеть или геосервис, стали превращать свои платформы в полноценные инструменты для общения.

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