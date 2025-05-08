Mash: ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в Курской области

В результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Российской Федерации, который произошел шестого мая, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области был серьезно поврежден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии