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На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП с опрокидыванием такси

На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП с опрокидыванием такси

ДТП с участием каршеринга и такси произошло на Ленинском проспекте в Москве вечером 7 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

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