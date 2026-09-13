Камера Zeiss с датчиками Sony, 7500 мАч и загадочная MediaTek Dimensity 9600M. Характеристики Vivo X500 раскрыли за неделю до премьеры

Будущий базовый флагман Vivo показали во включенном состоянии До официальной презентации новых флагманов Vivo X500, запланированной на 21 сентября, в Сети появилось фото работающего Vivo X500.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым