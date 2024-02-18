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Медведев: попытки вернуть Россию к границам 1991-го приведут к ударам по Западу

Медведев: попытки вернуть Россию к границам 1991-го приведут к ударам по Западу

Попытки вернуть Российскую Федерацию к границам 1991 года приведут к ударам по Западу. С соответствующим предупреждением выступил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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