Медведев: попытки вернуть Россию к границам 1991-го приведут к ударам по Западу

Попытки вернуть Российскую Федерацию к границам 1991 года приведут к ударам по Западу. С соответствующим предупреждением выступил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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