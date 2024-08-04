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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев о Кучерове: «Если так совпадет, что мы с Никитой окажемся в одной команде, будет очень приятно с ним снова сыграть»

– Встречались в Америке со своим другом Никитой Кучеровым? – Мы не пересекались, потому что находились далеко друг от друга.

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