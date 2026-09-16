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Камал театры «Зәңгәр шәл» коллекциясе белән «Камалдан» театр кибетен эшләтеп җибәрде

Камал театры «Зәңгәр шәл» коллекциясе белән «Камалдан» театр кибетен эшләтеп җибәрде

Галиәсгар Камал исемендәге Татар академия театры Татарстан китап нәшрияты белән берлектә «Камалдан» брендлы продукция кибетен ачты.

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