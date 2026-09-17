Кто в Киеве на самом деле решает, когда закончится конфликт? Почему Зеленский меняет прокуроров быстрее, чем Вашингтон и Брюссель меняют стратегию? Где пройдут переговоры — в Москве или в Киеве, и почему это важнее кадровых перестановок? И когда Вашингтон и Европа перестанут платить за войну, которую не могут выиграть? Яков Кедми – эксперт, бывший израильский Читать далее: https://govorit.
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