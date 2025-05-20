За что воевали? Донбасс просит о помощи - спасите от мигрантов

Проблема, от которой долгие годы страдает Россия, теперь пришла и в наши новые регионы. Хочется спросить: за что же тогда воевали, если к украинским радикалам теперь добавились и нежданные "гости"? Донбасс просит о помощи: спасите от мигрантов.
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