За что воевали? Донбасс просит о помощи - спасите от мигрантов

Проблема, от которой долгие годы страдает Россия, теперь пришла и в наши новые регионы. Хочется спросить: за что же тогда воевали, если к украинским радикалам теперь добавились и нежданные "гости"? Донбасс просит о помощи: спасите от мигрантов.