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Петербургский дневник

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Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что решение запоздало Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, однако для дальнейших выводов одного примера мало, заявил информационному агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Константин Самарин
Признало, и что дальше? Начнут преследовать власти Украины, требуя наказания и преступников, и их нынешних пркровителей? Не будут. Пока в ЕСПЧ хороводят русофобы, ничего не изменится
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19 час.
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