Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что решение запоздало Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, однако для дальнейших выводов одного примера мало, заявил информационному агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.