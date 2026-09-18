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Татар-информ

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В Казани велосипедиста-доставщика сбила легковушка, он в больнице

В Казани велосипедиста-доставщика сбила легковушка, он в больнице

О том, что на улице Нигматуллина в Казани сбили доставщика, сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, курьер повредил ногу и громко кричал.

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