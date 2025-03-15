В жестком лобовом ДТП на омской трассе пострадали шесть человек. Среди них — двое детей. Новости Омска.
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В жестком лобовом ДТП на омской трассе пострадали шесть человек. Среди них — двое детей. Новости Омска.