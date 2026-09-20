Западный Берег и сектор Газа: В районе Неве-Цуф (также известного как Халамиш) в провинции Рамалла на Западном Берегу были установлены блокпосты, а шоссе 465 было закрыто для движения в дневные часы, чтобы облегчить розыск людей, после того как один человек был ранен, когда вооруженный преступник открыл огонь по группе купающихся израильских граждан.