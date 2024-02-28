Глава СК Бастрыкин: норма о конфискации имущества сократит фейки о ВС РФ

Закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии России и публичные призывы к деятельности против безопасности российского государства будет способствовать уменьшению количества подобных правонарушений.
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