Европейская миссия CHEOPS обнаружила редкую внесолнечную систему из шести планет

После многолетних исследований спутник CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) Европейского космического агентства обнаружил и охарактеризовал редкую внесолнечную систему, состоящую из шести экзопланет.
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