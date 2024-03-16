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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щербакова и Гончаров о хейте: «В этом году ярко прочувствовали негатив. Возможно, мы говорили то, чего не следовало»

– В этом сезоне к вам приковано внимание. Оказались готовы к популярности? Анна Щербакова: Думаю, да.

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