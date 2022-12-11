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18-летний Рауль Росас победил Джея Перрина в первом раунде на UFC 282

В Лас-Вегасе (Невада) проходит турнир UFC 282, в рамках которого произошел дебют 18-летнего Рауля Росаса в промоушене.

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