Зарубежные эксперты пишут, что российская подлодка «Казань» проекта 885М в данный момент находится на расстоянии примерно 100 км от Майами, в водах Флоридского пролива.
США не могут найти подлодку «Казань» у берегов Майами
Комментарии
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Андрей
а в мексиканском заливе ещё четыре таких же, сменяемые раз в полгода...Их уже даже не ищут...смирились пиндосы.
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3 час.
Алексей Горшков
Прикол: прямо могу взорваться от самомнения - мало того, что моя фамилия ГОРШКОВ - так я ещё и из КАЗАНИ !!!
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6 мин.
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