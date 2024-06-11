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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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США не могут найти подлодку «Казань» у берегов Майами

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Комментарии
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Андрей
а в мексиканском заливе ещё четыре таких же, сменяемые раз в полгода...Их уже даже не ищут...смирились пиндосы.
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3 час.
Алексей Горшков
Прикол: прямо могу взорваться от самомнения - мало того, что моя фамилия ГОРШКОВ - так я ещё и из КАЗАНИ !!!
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6 мин.

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