Дайджест дня: юбилейный Crown, предварительные итоги марта и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Модели Toyota Crown исполняется 70 лет, и в честь этого события на японском рынке представлена юбилейная серия кросс-седанов Toyota Crown Crossover The 70th.