Дайджест дня: юбилейный Crown, предварительные итоги марта и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Модели Toyota Crown исполняется 70 лет, и в честь этого события на японском рынке представлена юбилейная серия кросс-седанов Toyota Crown Crossover The 70th.
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