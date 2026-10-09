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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филип Петрушев выпал из ротации «Дубая», но «Црвене Звезде» не удается вернуть его в свой состав

Сербский форвард Филип Петрушев может снова перейти в другой клуб. Этим летом « Црвена Звезда » пыталась заполучить игрока, который успешно показал себя на родине в сезоне-2024/25 на условиях аренды.

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