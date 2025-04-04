В Челябинском зоопарке родилась альпака Карамелька

Челябинский зоопарк пополнился новым обитателем – в его стенах появилась на свет малышка-альпака. Очаровательную девочку назвали Карамелькой, что вполне соответствует ее мягкому, теплому оттенку шерстки, напоминающему цвет карамельных конфет.
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