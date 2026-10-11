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Житель Кубани потерял более ₽2,8 млн, пытаясь купить Lexus из Китая

В Краснодарском крае мужчина лишился более 2,8 млн рублей, пытаясь купить Lexus NX 200 из Китая. Его обманули мошенники, сообщила 11 октября пресс-служба главного управления МВД России по региону.

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