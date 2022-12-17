Закон, порядок, государство

723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

В Приамурье в соединениях и воинских частях Восточного военного округа стартовали занятия с молодым пополнением

В Приамурье в соединениях и воинских частях Восточного военного округа стартовали занятия с молодым пополнением

Основной целью обучения является совершенствование начальной и общевойсковой подготовки молодого пополнения, а также подготовка каждого новобранца к самостоятельному выполнению задач боевой подготовки и внутренней службы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх