С 6 по 12 октября в Самарской области морковь подешевела на 7,8%, капуста — на 4,1%, а куры — на 1,6%; одновременно яйца выросли в цене почти на 3%.
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