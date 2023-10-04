GM разработал ремни безопасности с подогревом и вентиляцией

Простое решение от General Motors идеально подходит для автомобилей высокого класса. General Motors подала заявку на патент в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам, позволяющий воплотить в жизнь комфортное пребывание в салоне автомобиля с ремнями безопасности с подогревом и вентиляцией.
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