GM разработал ремни безопасности с подогревом и вентиляцией

Простое решение от General Motors идеально подходит для автомобилей высокого класса. General Motors подала заявку на патент в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам, позволяющий воплотить в жизнь комфортное пребывание в салоне автомобиля с ремнями безопасности с подогревом и вентиляцией.