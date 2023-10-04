Клаксон
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Клаксон

27 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана
    Заголовок поправьте, пожалуйста!Упрощенная Lada G...
  • Иван Захава
    " ... неясно, является ли это рычагом подвески или просто продолжением рамы ... " Chevrolet Silverado внедорожник о р...Chevrolet Silvera...
  • Леонид Ла Рошель
    Хороший понт дороже денег. А в общем, можно сказать повезло, такие машины, чаще всего, бьются один раз.Ferrari 488 GTB р...

GM разработал ремни безопасности с подогревом и вентиляцией

GM разработал ремни безопасности с подогревом и вентиляцией

Простое решение от General Motors идеально подходит для автомобилей высокого класса. General Motors подала заявку на патент в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам, позволяющий воплотить в жизнь комфортное пребывание в салоне автомобиля с ремнями безопасности с подогревом и вентиляцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх