Бочкарёв: Во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода

Длина эскалаторов во втором вестибюле станции составит порядка 129 м Как сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв, подготовительные работы к строительству эскалаторного хода второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро были завершены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии