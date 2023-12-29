Бочкарёв: Во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода

Длина эскалаторов во втором вестибюле станции составит порядка 129 м Как сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв, подготовительные работы к строительству эскалаторного хода второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро были завершены.