Детали для автомата Калашникова и снайперских винтовок производят для СВО волонтеры в Новосибирске

Волонтерская группа «3-d-эшечка» появилась в Новосибирске весной 2023 года. Тогда в ней состояло всего несколько энтузиастов, которые печатали на 3D-принтере вещи для бойцов в индивидуальном порядке из материала, который был в наличии.