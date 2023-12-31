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Минобороны: ВС России уничтожили ударами до 200 наёмников в Харькове

Минобороны: ВС России уничтожили ударами до 200 наёмников в Харькове

В Минобороны России заявили, что ударами по Харькову были уничтожены до 200 иностранных наёмников. Уточняется, что наёмники располагались в «Харьков Палас», как и представители ГУР и ВСУ, ответственные за теракт в Белгороде.

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