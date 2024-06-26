В Петербурге изъято из оборота более шести тонн продукции компании «Савон-К»

Ее сотрудники приготовили салат с возбудителями ботулизма Как сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивуленок, на территории Санкт-Петербурга продавалась продукция компании «Савон-К».
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