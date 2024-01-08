Лучшие даты для посева перца, баклажанов, огурцов, помидоров, капусты и цветов в январе 2024 по лунному календарю Алёна ЮрьеваЯнварь 2024 года приносит с собой благоприятные периоды для посева семян и выращивания рассады, соответствуя лунным фазам и знакам зодиака.