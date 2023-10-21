Армия Израиля сообщила о намерении нарастить атаки по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала нарастить число ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны и призывает граждан эвакуироваться в южную часть анклава, приводит газета Haaretz слова официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари на брифинге 21 октября.
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