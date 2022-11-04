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Где смотреть бой Раисов — Вартанян на АСА 147: во сколько прямая трансляция 4 ноября по Мск

В вечер пятницы 4 ноября состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 147, который будет проведен на арене «ЦСКА-Арена» в Москве, Россия.

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