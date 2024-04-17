Шиномонтажник раскрыл три простых метода уменьшить шум от летней резины

Шиномонтаж, фото: njcar.ru Многие владельцы автомобилей замечают, что после установки летних шин уровень шума в салоне автомобиля увеличивается, особенно это заметно, если зимой на машине стояли так называемые “липучки”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии