НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калужской области строят щебёночные дороги по поручению Путина

В Калужской области строят щебёночные дороги по поручению Путина

В Калужской области строят 2 щебёночные дороги общей протяжённостью 5,3 километра. Это делается в рамках специальной программы по поручению президента РФ Путина, а ход строительства контролирует руководитель калужского МинтрансаВ Калужской области строят 2 щебёночные дороги общей протяжённостью 5,3 километра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх