В Калужской области строят щебёночные дороги по поручению Путина

В Калужской области строят 2 щебёночные дороги общей протяжённостью 5,3 километра. Это делается в рамках специальной программы по поручению президента РФ Путина, а ход строительства контролирует руководитель калужского МинтрансаВ Калужской области строят 2 щебёночные дороги общей протяжённостью 5,3 километра.
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