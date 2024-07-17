Российские работодатели активно ищут сотрудников в странах Африки

Российский рынок труда в 2024 году широко открывает двери для африканских специалистов. По данным сервиса HeadHunter, в первом полугодии отечественные компании в разы нарастили активность по поиску сотрудников в Африке.
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