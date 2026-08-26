Царьград
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Царьград

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"Самоваров" не будет: Путин дал команду спасти АЗС, но олигархи упёрлись. Кто ответит за бензиновый коллапс?

"Самоваров" не будет: Путин дал команду спасти АЗС, но олигархи упёрлись. Кто ответит за бензиновый коллапс?

Вторая волна топливного кризиса парализовала Москву: бензин есть лишь на 28% заправок, очереди, запрет на канистры.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Чиновники боятся проявлять здоровую инициативу без указания сверху. &quot;- у чиновников всего ДВА закона:&quot;Держать и не пущать!&quot; и &quot;Как бы чего не вышло!&quot; Ни один царь не смог преодолеть это. Александр 2 сказал сыну:&quot;Во всей России только мы двое не воруем!&quot; Путин круче Романовых?? Смертной казни нет, конфискации ВСЕГО имущества нет. Чего чиновник должен бояться? Как бы чего не вышло??? Так и не выйдет, ибо по инструкции, а в ней инициатива не записана!
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4 н.
АЗ
Алексей Загребаев
пора делать выводы - сентябрь не за горами............
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4 н.
LD
Leon D
Ну и долго он еще будет собираться, чтобы сказать &quot;я царь иль не царь?&quot;?
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4 н.