"Самоваров" не будет: Путин дал команду спасти АЗС, но олигархи упёрлись. Кто ответит за бензиновый коллапс?

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ММ

"Чиновники боятся проявлять здоровую инициативу без указания сверху. "- у чиновников всего ДВА закона:"Держать и не пущать!" и "Как бы чего не вышло!" Ни один царь не смог преодолеть это. Александр 2 сказал сыну:"Во всей России только мы двое не воруем!" Путин круче Романовых?? Смертной казни нет, конфискации ВСЕГО имущества нет. Чего чиновник должен бояться? Как бы чего не вышло??? Так и не выйдет, ибо по инструкции, а в ней инициатива не записана!