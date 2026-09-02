БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сергей Обухов, КПРФ: Чем больше жируют миллиардеры, тем выше цены на бензин и дальше победа в СВО

Сергей Обухов, КПРФ: Чем больше жируют миллиардеры, тем выше цены на бензин и дальше победа в СВО

Боевые действия на Украине позволили обогатиться многим российским нуворишам Евгений Берсенев Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Сергей Обухов По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров.

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Taurus Zmei

"По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров." - странное совпадение, экономика РФ то же на 4-м месте. Миллиардеры меряются?