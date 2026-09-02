Сергей Обухов, КПРФ: Чем больше жируют миллиардеры, тем выше цены на бензин и дальше победа в СВО

Боевые действия на Украине позволили обогатиться многим российским нуворишам Евгений Берсенев Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Сергей Обухов По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Признак деградац...
- МЗ FT: «теневой флот...
- Крах доллара откл...
"По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров." - странное совпадение, экономика РФ то же на 4-м месте. Миллиардеры меряются?
А в ответ тишина...