США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию

Встреча глав внешнеполитических ведомст и министерств обороны США и Японии по теме ядерного сдерживания состоится в Токио, заявил 22 июля помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном предстоящему турне Блинкена по АТР.
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