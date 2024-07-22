США и Япония проведут в Токио встречу по ядерному сдерживанию

Встреча глав внешнеполитических ведомст и министерств обороны США и Японии по теме ядерного сдерживания состоится в Токио, заявил 22 июля помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на пресс-брифинге, посвященном предстоящему турне Блинкена по АТР.