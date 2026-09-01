Драпеко: с 2022 года российское кино стало очень разнообразным

С 2022 года российский кинематограф значительно расширил свои горизонты, предлагая зрителям широкий выбор фильмов на любой вкус и для различных категорий аудитории, заявила первый зампред Комитета ГД по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).