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Ученые предупредили о сильной мутации нового варианта COVID-19

Ученые предупредили о сильной мутации нового варианта COVID-19

Сильно мутировавший новый вариант Omicron, вызывающий COVID-19, заставляет страны быть начеку. При этом мировые ученые изо всех сил пытаются понять, насколько далеко он распространился и насколько хорошо наш иммунитет будет защищаться от него.

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