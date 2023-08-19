Ученые предупредили о сильной мутации нового варианта COVID-19

Сильно мутировавший новый вариант Omicron, вызывающий COVID-19, заставляет страны быть начеку. При этом мировые ученые изо всех сил пытаются понять, насколько далеко он распространился и насколько хорошо наш иммунитет будет защищаться от него.
Сильно мутировавший новый вариант Omicron, вызывающий COVID-19, заставляет страны быть начеку. При этом мировые ученые изо всех сил пытаются понять, насколько далеко он распространился и насколько хорошо наш иммунитет будет защищаться от него.
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