Небензя: Запад не хотел призыва ООН о наказании взорвавших «Северный поток»

РИАМО - 9 ноя. Как считает постпред РФ при ООН Василий Небензя, западные страны не хотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза организации был включен призыв привлечь к ответу виновников теракта на газопроводе «Северный поток».
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