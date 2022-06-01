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Аксенов отменил обязательное ношение масок с 6 июня

Аксенов отменил обязательное ношение масок с 6 июня

В указ о режиме повышенной готовности на территории Республики Крым будут внесены изменения. С 6 июня обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте полуострова будет заменено на рекомендательное, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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