Аксенов отменил обязательное ношение масок с 6 июня

В указ о режиме повышенной готовности на территории Республики Крым будут внесены изменения. С 6 июня обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте полуострова будет заменено на рекомендательное, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В указ о режиме повышенной готовности на территории Республики Крым будут внесены изменения. С 6 июня обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте полуострова будет заменено на рекомендательное, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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