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Экхольм о 4:3 с «Ванкувером»: «Драйзайтль был великолепен. Он контролировал темп и переломил ход матча»

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон» обыграл «Кэнакс» в овертайме со счетом 4:3 (1-1 в серии).

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